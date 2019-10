La noche es un capítulo aparte. Hay una suerte de códigos tácitos que si no seguís, te dejan afuera del circuito. La movida musical es de las más potentes del mundo y el culto a la electrónica es tremendo. Entrar a una de las discos más famosas requiere de 2 horas de una fila en silencio (no les gusta que hables ni que llames mucho la atención ) y un dress code sin dress code. La mayoría de las chicas y los chicos usan lo que acá conocemos como ropa sado, o simplemente se desnudan. Adentro del lugar vale todo. Si osás sacar un celular, automáticamente aparece alguien de seguridad y te echa del establecimiento para que nunca más puedas volver. La privacidad es sagrada en Alemania y se respeta a rajatabla. Es muy probable que si sos turista no puedas ingresar al Berghain o al Kit Kat, dos de los clubes más vanguardistas, salvo que vayas con locales y no abras la boca. Heute nicht. Hoy no, te dicen, y mas vale que te vayas en silencio y sin protestar.