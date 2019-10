Durante los últimos días, tanto el presidente Mauricio Macri como el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, se manifestaron en contra de la medida de fuerza. El primero dijo que el paro era “político" en alusión a la cercanía de Biró con el kirchnerismo. Por su parte, Fernández dijo que los pilotos tenían razón en su reclamo pero igualmente les había pedido que no perjudiquen a los usuarios. “Entiendo el reclamo, pero el que paga es el usuario. Está claro que un Gobierno en retirada no va a cambiar su política”, señaló el ex jefe de Gabinete.