“A veces me dicen ‘sos un genio, sos un genio’. Y no, no soy un genio, solo estoy trabajando”, reflexionó Marcelo Vásquez, un santafesino de 45 años que nació prematuro hijo de una madre víctima de violencia de género. “Me pusieron en una incubadora donde me pasaron dos cosas: perdí la vista y quedé negro. Es lo que me dicen, se pasaron con el golpe de horno. Yo intenté mirarme al espejo pero no pude verme”, reveló con la gracia de alguien que intenta naturalizar el diálogo.