— Estar lejos de mi familia. Cuando me voy a expediciones al Himalaya son dos meses con teléfono satelital. Si me pongo a pensar en mi mujer, mi hermano, mi familia es como que me cuesta más. Eso no quiere decir que no me acuerde constantemente de ellos, en cada paso los tengo conmigo... pero muchas veces busco también abrir un poco la cabeza y enfocarme en donde estoy y nada más.