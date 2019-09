En contraste, trabajadores del lugar que no responden a este organismo se manifestaron en contra de las acciones llevadas a cabo por UPCN. Tal es así que pegaron panfletos en distintos lugares del centro médico con la leyenda "No queremos sindicatos patoteros y violentos en el Garrahan, así no nos representan". "Si agreden y violentan a la alta conducción de la institución, ¿qué nos queda para los que somos simples empleados", reza uno de los mensajes.