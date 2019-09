"Mi cuerpo no es tu propiedad

Mi vida no es tu decisión

La esperanza se me va si prendo la televisión

Con miedo de salir, de bailar, de disfrutar

Nos dicen cómo vestir, nos enseñaron cómo andar

Pero nadie le enseñó a ese monstruo a respetar

¿Qué tan fuerte hay que gritar?

¿Cuántas lágrimas hay que llorar

para hacerte reaccionar?

Que no muera ni una más

¿Qué tan fuerte hay que gritar?

Si no nos quieren escuchar"