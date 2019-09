— No sé si burocrático, diplomático. El trabajo que hicieron tanto la sociedad civil argentina, principalmente las Madres, y la CIDH, que visitó centros de detención y cárceles, y luego el informe que presenta frente a los cancilleres del hemisferio en 1980, tuvieron un impacto enorme dentro de Argentina porque a partir de ese momento la dictadura sabía que no podía seguir haciendo lo que quería. En una entrevista que yo le hice –para el documental que vamos a presentar- al ex comisionado Tom Farer, que era el más importante en esa visita, él me dice: "Lamentablemente llegamos tarde porque ya los habían matado a todos". Pero la verdad es que no era así, la gran mayoría de los desaparecidos ya habían sido ejecutados o tirados al río, pero algunos no. Y por otro lado pudo haber seguido, eso es lo importante, y eso lo logró la venida de la Comisión que tuvo un impacto enorme en su momento en la región. También en el mundo porque la jurisprudencia sobre desaparición forzada sale de esa visita.