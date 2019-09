"Yo sabía que algo andaba mal cuando empezaron a seguirnos. No tenían mal aspecto pero estaban todos con capuchas e iban en fila. Yo le dije a Luis que no me gustaba lo que estaba pasando y le dije que cruzáramos. Cuando paramos en la esquina por el semáforo, apenas me di vuelta recibí una patada en todo el ojo. Mi pareja me agarró y nos fuimos corriendo", relató Reyvis en diálogo con Infobae.