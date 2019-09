El fiscal citó un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos (Texas vs. Johnson , de junio de 1989) en el que se estableció que no debía penarse a una persona que quemó una bandera de aquel país en medio de una protesta política porque "la forma de preservar la función especial de la bandera no es castigar a los que la profanan, ya que al hacerlo se diluye la libertad que su estimado emblema representa".