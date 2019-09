—Hace unos 30 años, cuando mi esposa estaba embarazada y yo muy excedido de peso. Tenía 100 kilos y supe que no quería darle esa imagen a mi hijo. Tenía un amigo al que siempre miraba porque corría todos los días y le pedí que me ayudara. Así empezó esto, hasta que me di cuenta de que existía un mundo competitivo detrás. Me asesoré con una nutricionista y comencé a correr.