¿Qué llevó a su ex suegra a actuar así? "Nunca me perdonó que haya acudido a la justicia para reclamar los bienes que me correspondían tras la separación de su hija", explicó Daniel. "Le propuse a mi ex dividir los bienes mitad cada uno y no aceptó, le propuse poner todo a nombre de mi hijo y tampoco aceptó. Ella quería que yo pusiera todo a nombre de ella y no era justo. Ella nunca trabajó y todo lo que teníamos lo había comprado yo", señaló.