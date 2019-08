"El tango me encanta, me emociona, me hace sentir feliz…", dice unos minutos después Estefanía, ya consagrada. "Para nosotros era una meta a cumplir y es increíble estar acá. Es la primera vez que venimos. Hay que tener muchas agallas para presentarse a un mundial de tango", agrega. Su pareja de baile desde hace cuatro años hace lo propio. Cuenta que al momento de ganar pensó en su padre, ya fallecido, y en su familia y en sus amigos, y por un segundo se quiebra. "Las competencias de tango son muy heavy, así que siento mucho respeto por todos los participaron", dice.