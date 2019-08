"No me da lo mismo que exista este día. No sabía de su existencia pero me sensibiliza. Y también, en cierta forma, es ponerle un reconocimiento, o no sé cuál sería la palabra, a lo que yo siento. A mí me pasa en la cotidianidad, me saca de las cuatro paredes de mi casa. Este día hace que me estés llamando, que otras personas estén posteando algo, pero me da una tristeza enorme. Yo no veo que se haga algo", dice Evans, y su tono pasa de la congoja a cierto enojo o decepción.