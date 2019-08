Ana Zeliz, integrante del MFT, contó a la agencia de noticias Télam que "se trata de un matrimonio ruso con dos hijos" y que a la mujer se le "ofreció hacer la denuncia pero ella decidió no hacerla". Agregó que "si ella no quiere hacer la denuncia no se puede avanzar más, pero sí podemos visibilizar que existe este tipo de violencia y que los festivales no lo admiten. Pedimos una reunión con los organizadores y el encuentro se producirá mañana".