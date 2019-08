"Me preguntaron qué rol quería ocupar en el acto y yo elegí ser granadera", asegura Milagros Hollmann Paez (10), alumna de cuarto grado de la Escuela Inayen, de Choele Choel, Río Negro. "Más allá del género, creo en la igualdad de condiciones. Las mujeres podemos ser granaderos. Eso me pone muy feliz. El género es una cuestión más de los grandes que de los chicos", agrega con vehemencia. Algo parecido siente Trinidad Dutto Villafañe (10), que va a quinto y asegura: "Me gustan los granaderos porque son personajes importantes y tienen una participación larga en el acto". Las dos acaban de bailar una coreografía que recrea la Batalla de San Lorenzo. Son las doce del mediodía del viernes 16 de agosto y en buena parte de las escuelas de país se conmemora el fallecimiento de José de San Martín, que ocurrió el 17 de agosto de 1850. En la mayoría, los nenes interpretan a los granaderos y las nenas, a las paisanas. Aquí no.