Entonces yo tiro las respuestas que me digo cada vez que "me viene" en los últimos meses: tuve un año súper complicado, desde junio a noviembre laburé 13 horas por día, a veces los fines de semana también, y después me quedé sin trabajo, y tampoco es que todos los meses intentamos en serio, además yo me fui a Brasil con mi vieja y mi hermana, y él se fue a Madrid a visitar a su familia. ¡Vamos! Que casi no tuvimos sexo. Esto último lo pienso, no lo digo. A ella le propongo un mucho más manejable: "muy en serio no buscamos, me parece".