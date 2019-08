Para las chicas todo era real, para los padres de las chicas y los vecinos de la Villa también era real, no un sueño loco. Solo los comentaristas en las redes sociales que lo insultaban solo por ser boliviano no le creían. "Siempre lucho para que la gente no nos señale, no nos generalice, no nos estigmatice. Hay muchísima gente de trabajo. El respeto existe. La gente del barrio sabe el sacrificio que hago. Al principio había cierto recelo, envidia. Pero nunca tuve ningún problema. No sé si fui respetado, pero pude y puedo trabajar tranquilo. Las chicas vuelven a sus casas en la Villa de desfilar en un boliche a las 4 de la mañana y no las tocan, no las molestan", dijo Guido.