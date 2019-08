"Tiene que ser un plano ambicioso porque tenemos miles de chicos a los cuales no les hemos dado respuestas", aseguró el psicólogo social. Barberis consideró que el programa no pretende reemplazar la formación educativa: "Esto es complementario. Estamos articulando este programa entre el ministerio de Seguridad, de Educación y la Gendarmería para cubrir aquellos lugares donde está el vacío de los chicos que tienen problemas para estudiar o trabajar". "Lo que estamos haciendo es salir a buscar a chicos que le pegaron un portazo a la sociedad y dijeron 'chau, acá no nos entienden, nos vamos a la placita a tomar cerveza'. Vamos sobre esos chicos, sobretodo", expresó.