Maldonado fue encontrado 77 días después de su desaparición cerca de una orilla del río Chubut. "No se cumplen dos años de la muerte de Santiago sino de la desaparición forzada", expresó Sergio Maldonado en referencia a la fecha elegida para la marcha. En declaraciones con El Destape precisó: "No se puede determinar cuál fue la fecha de muerte, por eso pedimos que no se cierre la causa y pedimos que se investigue".