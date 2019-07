Admitió que no tenía la VTV porque "colgó" en hacerla: "Soy la persona más despistada del mundo para esas cosas. Pero les di mi palabra de que la iba a hacer y se las iba a llevar, y se ve que me creyeron. Así que después seguí con la nota". Y, advertido por la polémica que podían generar sus actos, repitió que no participó de una coima con los agentes de tránsito: "Si lo que quieren saber es si me coimeó alguien, la respuesta es no. Eran tres policías cagados de frío en la ruta y yo hago lo que quiero con mi plata. Ellos no querían recibirme nada. Pero yo, por una cuestión humanitaria, les tiré las dos gambas al piso para que se tomen un café".