"Mi mamá, Andrea Vázquez, miente. En el último tiempo, Andrea Vázquez dio declaraciones falsas en varios medios y hasta en los tribunales (…) Sinceramente, hubiera preferido no tener que involucrarme en el tema, no pensé que iba a ser necesario. Confiaba en que la Justicia se encargaría de resolverlo, pero lamentablemente no fue así. Hoy mi papá está procesado por algo que no hizo y lo único que quiero es que la verdad sea escuchada. En esta carta busco probar la inocencia de mi papá".