"Este significativo aumento en el sector intermedio de la sociedad podría explicarse a que la pérdida de poder adquisitivo ha sido mucho menor que en el sector más sensible de la sociedad, que destina su dinero a la compra de alimento y no de entretenimiento. Por eso, en términos de ingresos, es más razonable aumentarle a un segmento que puede afrontar ese gasto y no a otro que tiene menos posibilidades de hacerlo", explicó Letcher.