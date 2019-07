Viernes 27 de junio de 1975, siete de la mañana en Buenos Aires. A esa hora, un pequeño grupo de colaboradores de la revista Gente presenta pruebas, ante el jefe de la Policía Federal, de que el ciudadano argentino Pedro Ricardo Olmo no es otro que el criminal de guerra nazi Walter Kutschmann, SS, responsable del asesinato de 4.000 personas, algunas por mano propia, y el hombre que inspiró al escritor y ex agente secreto británico como protagonista de su novela best seller "Odessa", publicada en 1972.