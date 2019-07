"Poco antes de Navidad le insistí a mis viejos para salir… Quería drogarme. Me vieron entrar a lo de una amiga, pero me fui al rato y me compré una tableta de pastillas. Me la tomé y después de tanto tiempo sin consumir, me pegó para atrás. No me acuerdo nada más. Sólo que llegué a casa tambaleándome, mi vieja me puteó y volví a estar encerrado", revela sobre ese traspié que puede ocurrir en un drogadicto en recuperación.