En colectivo fue hasta el sanatorio. No pudo dar una hora certera de su llegada ante el tribunal pero afirmó que eran cerca de las 18.30. Fue entonces hasta el área de gastroenterología y se encontró con el acusado. "Estuve con él tratando de ayudarlo a seguir los pasos, hablar con la familia, completar la historia clínica. No se había hecho nada, no se había hablado con la familia… El me dijo que no podía, que estaba muy angustiado y me pidió si podía copiar el informe. Le dije entonces que me dictara, que hiciera un mínimo informe", afirmó. Cuando terminaron, le recomendó tomar agua y bajar a la reunión a hablar con la familia.