Paniagua explicó las dificultades del pequeño productor que intenta tener un mercado local para no ser presa de los intermediarios, que pagan el valor que ellos elijen. "Acercamos a los vecinos un precio justo pero tenemos que aumentar. Cuando aumentamos baja la demanda y no podemos vender más, y nos entregamos al convencional y ellos te pagan lo que quieren. En la quinta, para que me sirva, tengo que vender a 200 pesos la jaula de 10 kilos de acelga para tener mi ganancia y un 50% para volver a invertir. Pero nos los toman a $ 60. Y el consumidor paga hasta 50 pesos. O 20, depende el día", detalló el productor, y remarcó: "Sólo queremos mantener el precio. El intermediario se lleva el resto. Y entonces, o invierto o como. Por eso se caen los compañeros, abandonan la tierra".