Jazmín, también abusada por Aldana, está de acuerdo: "Una piensa: ¿es normal lo que pasó? Pero después comprobás que fue un abuso. Y tenés que escuchar: si no lloras es que no te pasó nada, una si se ríe no fue violada. ¿No podemos sanar y reír? Por un lado a él se lo presentaba como un músico, egocéntrico y narcisista, y nosotres como basuras ultrajadas. Como carne herida. Un abuso te marca para siempre, pero no queremos ser las abusadas por (…). Podemos sanar, reparar y que todo esto que pasó ayude a otras mujeres a denunciar y no ser tratadas como culpables. Yo creo que en un momento fui víctima, pero la mirada de cada una es subjetiva", cuenta Jazmín.