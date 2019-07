"Es una vergüenza. Tengo criaturas. Me cansé de llamar al 0800 de la aerolínea y no te atienden. No te dan ninguna información. Decidimos venirnos a la terminal pero se cortó la luz, cerraron el bar de modo que no pudimos cenar y hasta tuvieron que poner cartones en una de las puertas porque entraba mucho frío", detalló la ciudadana cordobesa Mariela Talenton, en declaraciones al diario Río Negro.