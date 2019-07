-Nosotros lo logramos. Yo sé que hubo familiares que no pudieron convivir con la tragedia. Una vez me tocó dar una charla, junto con otros familiares, a chicos de 16 o 17 años. Los chicos cuando preguntan lo hacen sin anestesia. Me acuerdo que una nena me preguntó: "¿Y vos fuiste feliz en algún momento después del atentado?". Fue como un misil. Y yo le contesté que sí, que porque uno podía ser feliz en algún momento que le toca. Y me dijo: "¿Y cuándo fuiste feliz?". Le contesté que cuando se casaron mis hijos, cuando nacieron mis nietos… Y cuando terminó esa charla, esta chica se levantó, se acercó y no tuvo la fuerza de decirme que quería abrazarme... Me dijo: "¿Te puedo tocar?". Yo me quedé duro. Me quería pedir un abrazo y no se animó. Y le dije sí, y me abrazó, y me dijo gracias. Lo recuerdo como si hubiese pasado ayer.