Cuando tomó el micrófono Florentino Sanguinetti, ex Director del Hospital de Clínicas, aparecieron rayos de sol iluminando franjas de la multitud, nutrida por numerosos médicos y empleados del establecimiento médico que asistió a más de cien heridos graves del atentado. "La dirección dispuso el libre acceso en todas las entradas y la suspensión de todas las actividades programadas en ese día. No hubo ningún acto de violencia y no se recibieron quejas. Pudimos realizar nuestro trabajo con normalidad, lo que significó un consuelo a nuestra tristeza y un atenuante para nuestro estupor", narró el profesional.