La querella contra el ex líder de la banda de rock El Otro Yo había pedido 35 años de prisión. Pero el Tribunal Oral Criminal N° 25 le dio finalmente una pena menor, aunque muy alta, que sobresale entre las causas previas por este tipo de delitos. "Me hubiera gustado que sean más años pero me voy satisfecha", comentó Ariell, de 29 años, la primera mujer en denunciar a Aldana.