El primer informe médico sobre el pequeño determinó que no había lesiones superficiales. A priori, no hubo maltrato físico. Sin embargo, vecinos del barrio aseguran que la mamá lo "maltrataba". "No le daba la leche y le pegaba", contó una vecina en diálogo con Canal 12. La autopsia, además, reveló que había "lesiones ulcerativas en región perianal de larga data", ocasionadas por la falta de higiene y que pesaba sólo cinco kilos.