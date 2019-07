"Yo venía en los asientos 29 y 30 que fue la parte del micro más afectada. Pero yo me salvé por casualidad. Tenía una amiga que también viajaba con nosotros. Ella estaba en la parte de arriba del micro. Le dije a mi esposo 'me voy a charlar arriba un poquito con mi amiga'. Y justo cuando subí y me puse a charlar con ella es cuando se produce el accidente. Así que no sé nada de mi esposo. Estoy pensando lo peor respecto a mi esposo, pero no quiero decir nada a mis familiares", agregó.