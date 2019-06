"Yo como Máximo Mazzocco no tengo redes personales. Nunca pensé tener porque no es algo que me parezca necesario para mi vida. Pero hace un tiempo me di cuenta de que el mundo está ahí: los nativos ambientales y digitales viven ahí, es su ecosistema, todo sucede por ahí. Entonces dije: me tengo que adaptar, como todo, ¿no? Eso es la ecología más que nada, adaptarse. Así que hace muy poquito fundamos el departamentos de comunicación de Ecohouse y por suerte aumentamos los seguidores un montón". Su cuenta entonces es @eco.house y cuenta ya con más de 21 mil seguidores.