El protocolo entró en vigencia hace 10 días y no se recibió ninguna denuncia. Previo a este, desde 2006 solo se abrieron en la Defensoría 10 sumarios por discriminación. "Una de nuestras preocupaciones es si la baja cantidad de denuncias fue porque no hay hechos, porque no hay un canal para hacerlas, porque a veces puede ser un problema de convivencia que no se le da la dimensión de discriminación o porque la persona no quiere exponer a un compañero a una sanción", relata Asensio.