En cuanto a su vida social, asume lo que a priori resulta evidente. "No tengo mucha vida social. Claramente no estoy en pareja. No es fácil conocer a alguien y que se vaya un lunes y no sepas cuándo vas a volver a ver. A medida que pasa el tiempo me fui acomodando más, pero se que no soy para nadie la novia ideal. No es fácil aguantar mi ritmo. Para otro puede ser una vida sin rumbo; a mí me encanta", reveló.