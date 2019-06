"Decidí juntar gente en el centro y obsequiarle parte de lo que gané con la música", contó el artista quien aseguró que regaló alrededor de 40 mil pesos. "No quiero ser como esos que hacen una fortuna, se mueren y no ayudaron a la gente que más lo necesita. Yo vine al mundo sin plata y si me voy de esa manera, no pasa nada. Ahora que me está yendo bien, decidí compartirlo".