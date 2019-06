La selección de los colegios rurales corre exclusivamente por su cuenta. Hacen una investigación previa, según cada provincia, de dos o tres escuelas que reúnen las características que les interesa: escuelas pequeñas, rurales, de no más de 30 alumnos. Y no llenan formularios burocráticos ni se dirigen a los ministerios de Educación. Privilegian el contacto directo con los maestros, que suelen responder a sus mensajes tres días después cuando pueden conseguir buena señal telefónica. Hasta ahora, dicen, no tuvieron jamás un conflicto sino todo lo contrario: las escuelas los reciben con globos, con carteles, con mate y pan casero.