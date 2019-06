El comunicado de Aeronavegantes además afirmó que la medida no afectará el normal funcionamiento de los vuelos: "Nuestro objetivo no es generar complicaciones a los pasajeros sino más bien visibilizar el daño que ocasionan las políticas de ajuste en la aerolínea con la devolución de aviones, la cancelación de rutas y el consiguiente fuerte impacto en las fuentes de trabajo". "Nuestra intención es no generar problemas" en el funcionamiento de los vuelos, agregó Kogan.