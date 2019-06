Ante esta situación, la mujer confrontó a la maestra, quien trató de justificarse asegurándole que se trataba de un juego. Pero ella no le creyó: " En un juego te tenes que divertir no sufrir…ella me estiro las 2 manos para que la suelte. Fue ahí cuando la maestra la soltó. Me la llevé, entre al auto y empiezo a llorar y sentirme culpable por no reaccionar ahí. Nunca más quiero que esta maestra esté en contacto con ningún niño especial", dijo la mujer en un descargo publicado en su cuenta de Facebook.