De regreso, Marcelo comenzó a darle aceite de cannabis. Ignacio, el marido de Mariela, no estaba muy de acuerdo. Es que las primeras veces que lo tomó no le hacía bien: "Revivía el día y no descansaba y si no descanso bien me generaba convulsiones". Mariela dejó de tomar pero ante la insistencia de su hermano, retomó. "Y empecé a repuntar. Pero no fue sólo el cannabis, yo hice tratamientos neurológicos. Pero que me ayudó me ayudó. Lo puedo decir porque lo sentí en el cuerpo, en el ánimo. Empecé a pintar bordados mexicanos. ¡Jamás en mi vida agarré un pincel!¿Expresión de arte yo? ¡Cero!", cuenta y larga pequeña carcajada.