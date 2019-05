"La crisis climática no sólo es grave, es urgente. No se puede esperar un poco más. Todavía tenemos un poco de tiempo, pero no lo estamos aprovechando. La sociedad civil debe asumir su propia responsabilidad porque no son solamente los gobiernos que deben tomar las decisiones: es la sociedad la que debe exigir". Este llamado a la acción por parte del cardenal brasileño Cláudio Hummes fue uno de los mensajes más fuertes que sonaron en Buenos Aires esta semana.