-Las mujeres se quedan solas por diversas razones y tienen que salir adelante con sus hijos. Entonces encuentran en la cocina una salida laboral. Hace poco una chica paraguaya conoció mi historia y decidió estudiar panadería. El otro día me mandó una foto con su título y me emocioné. Vi cercana su historia a la mía porque es una chica casada con dos hijos chiquitos en una condición humilde, como me pasó a mí en su momento. Hay otra mujer de cincuenta y pico que me escribió el otro día motivada por mis recetas, tuvo que barajar y dar de nuevo y con una socia montó un restaurante. Me mandan mensajes también muchas jóvenes que se dedican a hacer panes de molde y les va bárbaro. Todas me cuentan de sus emprendimientos, me piden consejos.