"No paro de cruzarme con gente que quiere cooperar -dijo Garavaglia a Infobae-: el Intendente, el gobierno provincial, las autoridades del puerto, la escuela, todos los funcionarios con lo que hablé, las empresas que no me quisieron cobrar los materiales… me encontré con un cariño y un apoyo a la iniciativa que me emocionan".