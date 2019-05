Entre los sobrevivientes que participaron, Hélène Gutkowski y Clarita Suchecki honraron el homenaje con su presencia y su estoicismo. Hélène habló desde el atril. Contó que fue una niña escondida, que estuvo separada de sus padres durante dos años y medio, que pudo recuperarlos después de la guerra, y agradeció a las familias francesas que la salvaron. "Pero quiero hablar de los que no están, de los seis millones que han muerto, de las 90 personas de mi familia que no he conocido y que fueron víctimas de la Shoá", dijo, y celebró la iniciativa: "Es una enorme emoción ver el éxito que tuvo esta convocatoria. Estamos con nuestros compañeros que están marchando en Auschwitz-Birkenau. Es imposible no sentir algo especial por estar en sintonía apoyándolos desde aquí a pesar de la distancia en una marcha que es tan difícil de realizar".