Según pudo saber Infobae, la imposibilidad de implementar el régimen simplificado llevó a que se diera una orden no escrita para que los bagayeros pasen por los puestos de la Aduana. Esto puso en alerta a los empleados de esta dependencia por lo que el Sindicato señaló que "mientras subsiste esta situación de indefinición legal, no serán los trabajadores aduaneros los responsables de habilitar los pasos". El SUPARA advirtió que no va a permitir que los trabajadores aduaneros asuman los riesgos que implican realizar tareas de control sin una normativa que contemple y precise el alcance de sus funciones.