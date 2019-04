"Tengo dos hijas que terminaron el secundario el año pasado y están en el CBC, y dos chicos en la primaria. Me puede acomodar con ellos, pero sacarlos del colegio es difícil", señaló Beatriz, una madre soltera de 30 años. "No tengo trabajo estable, vendo pan en la calle y me arreglo como puedo. Pagar una pieza y alquilarla sería imposible. Incluso me aceptarían con dos chicos, pero con cuatro no", resaltó.