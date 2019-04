"Esto no es para controlar a los chicos sino para que estén seguros. Los pibes en los lugares que son clandestinos no están seguros", remarcó el presidente de la Cámara, antes de traer un ejemplo: "El otro día en un colegio le pedí a un alumno que señale al compañero que más quería. Señaló a una chica. Le pregunté qué haría si ella se desmayara y empezara a convulsionar en un boliche. Él en ese momento necesitaría ayuda. Un lugar habilitado tendría todo para ayudarlo, pero uno clandestino los sacaría a los dos a la calle porque no puede tener menores en el lugar".