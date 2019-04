Los oferentes estaban citados media hora antes en las oficinas de la sede. "Quienes no cumplan dichos requisitos no podrán ingresar al edificio judicial", reza el escrito. Una oficial de policía era el filtro de acceso: contaban con autorización de ingreso aquellos que presentaran un oficio judicial, de lo contrario no lograban ver más que el mostrador de recepción. Por las características públicas de este remate, el juzgado decidió establecer estas restricciones.