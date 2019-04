Con el templo clausurado los sacerdotes tucumanos debieron acudir a la Orden Franciscana nacional que deposita pequeños aportes que hacen los franciscanos del país para que esta iglesia pueda hacer frente a sus expensas. "Si no podemos nosotros evangelizar y celebrar misas, ¿para qué estamos en Tucumán?, ¿estamos para cuidar las piedras, el arte y la historia que tenían que cuidar los tucumanos?", dispara Lapierre. "Antes confesábamos todos los días, dábamos multitudinarias misas, que no las dejamos de celebrar porque venga menos gente, pero por preocuparnos por las piedras descuidamos a los jóvenes, no me parece justo", se lamentó con voz entrecortada el franciscano.